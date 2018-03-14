Кондратьев предложил создать на Кубани склады для хранения контрафактного алкоголя

Инициативу губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева поддержал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Об этом стало известно 14 марта в ходе заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Москве.

Глава Кубани отметил, что на складах в регионе находится почти 590 тыс. л нелегального алкоголя. Это места для временного хранения — они заполнены до предела. Кондратьев пояснил, что в ЮФО специализированное помещение для изъятого алкоголя находится только в Астраханской области, а утилизация — в Волгоградской.

Губернатор просил поддержать инициативу и создать в крае специализированный склад для хранения и утилизации контрафактного алкоголя. Край готов предоставить площадку с инфраструктурой и коммуникациями. Вениамин Кондратьев уточнил, что такая площадка будет удобной и для Крыма, и для Ростовской области.

Денис Мантуров отметил, что Краснодарский край может стать пилотным регионом в этом вопросе. Он поручил комплексно проработать этот вопрос, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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