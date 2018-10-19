Кондратьев предложил Стивену Сигалу стать налоговым резидентом края

Стивен Сигал готов снимать кино на Кубани. Об этом актер рассказал 19 октября губернатору Вениамину Кондратьеву. Они пообщались в неформальной обстановке за чашкой чая.

Звезда Голливуда уже третий день гостит в краевой столице. Он специально приехал для участия в бизнес-форуме «Дело за малым». Однако на Кубани бывал и до этого. Среди любимых городов назвал Сочи и Краснодар. В разговоре Вениамин Кондратьев предложил Стивену Сигалу открыть на Кубани киностудию. По словам популярного актера и режиссера, для этого в южном регионе есть все условия.

«Мы край, в котором исторически снимались фильмы. А ваш огромный опыт не только как всемирно известного актера, но и как человека, который знает, как делается кино, как сделать фильм успешным. И поэтому мы можем рассмотреть вопрос о том, чтобы в Краснодарском крае появилась своя киностудия, для нас это очень значительный рывок вперед. Киноиндустрия сегодня и как бизнес выгодна, но и с точки зрения нравственности, которая сегодня должна быть, в том числе, и в фильмах, с помощью вашего таланта, только уже в России», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Мне нравится идея с киностудией. Здесь есть горы, море, города — прекрасная инфраструктура. Это как раз то, что нужно кинематографистам. И это действительно хорошие перспективы. Моя задача в этой ситуации — просто популяризовать этот проект и находить людей со всего мира», — отметил киноактер Стивен Сигал.

На встрече с губернатором обсудили возможность открытия винодельни Стивена Сигала. По мнению Вениамина Кондратьева, напитки под именем голливудской звезды пользовались бы популярностью. Глава региона предложил стать актеру налоговым резидентом края.

«Вы герой в фильмах, лидер. Но я хотел бы, чтобы ваши лидерские качества проявились в реальной жизни, вашей жизни, в жизни нашего края и, конечно, в определенной части повлияли на экономику нашего региона. Мы можем предложить вам заниматься и виноградарством, и виноделием. Это, безусловно, для края очень брендовая составляющая. Я думаю, что это вино будет тоже всемирно известным», — считает Кондратьев.

«Это хорошая идея, мне нравится», — сказал киноактер.

Как отметил Стивен Сигал, эти проекты действительно будут выгодны обеим сторонам. И уже в ближайшее время актер готов приступить к их реализации.

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