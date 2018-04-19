Кондратьев предложил ужесточить ответственность правообладателей земли за пожары

С таким предложением глава Кубани Вениамин Кондратьев выступил в ходе заседания Совета при полномочном представителе президента РФ в ЮФО.

В рамках совещания, которое прошло в режиме видеоселектора, участники обсудили вопросы, касающиеся пожарной безопасности. Владимир Устинов отметил низкую эффективность взаимодействия служб, ответственных за профилактику пожаров в ЮФО.

«Налицо многолетние системные просчеты в региональной противопожарной профилактике. Руководители органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления систематически не выполняют требования нормативных документов в сфере противопожарной безопасности», — отметил полномочный представитель президента РФ в ЮФО.

Он рассказал, что в ЮФО отмечается слабая техническая оснащенность, неподготовленность ряда руководителей к действиям в экстремальных условиях, формализм при подготовке планов профилактики пожаров.

Как доложил Вениамин Кондратьев, в соответствии с поручениями Правительства РФ и Генпрокуратуры, ГУ МЧС России по краю совместно с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления края было проведено более 60 пожарно-тактических учений в торгово-развлекательных центрах и социальных учреждениях. Выявили ряд серьезных нарушений, проводится плановая работа по их устранению.

Организовали 620 внеплановых проверок ТРЦ и кинотеатров. По их результатам к административной ответственности привлекли 15 юридических и 29 должностных лиц. В суд направили 104 материала о приостановке деятельности заведений.

Губернатор отметил, что по факту эти нарушители продолжают работать. По его словам, МЧС по многим моментам выступает только в роли ликвидаторов и тушителей пожаров — необходимо наделить их полномочиями, чтобы ведомство могло приостановить деятельность торгового центра до решения суда, если там выявлены нарушения противопожарной безопасности.

Глава региона добавил, что необходима правовая основа, чтобы сотрудники МЧС имели право принимать участие в согласовании проекта того или иного объекта строительства, на стадии ввода в эксплуатацию.

Кондратьев поднял тему природных пожаров. По его мнению, необходимо ужесточить ответственность правообладателей земельных участков, допустивших возгорание: у каждого леса и поля есть правообладатель, который в первую очередь должен организовывать профилактику недопущения пожаров. Губернатор уточнил, что сейчас при возникновении ЧС для правообладателя предусмотрен только максимальный штраф в 6 тыс. рублей.

Владимир Устинов поддержал инициативы главы региона. В ближайшее время соответствующие документы будут сформированы и направлены на рассмотрение на федеральном уровне, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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