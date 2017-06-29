Кондратьев предложил ввести в Сочи электронные визы для иностранцев

С такой инициативой губернатор Кубани выступил на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По словам главы региона, сегодня повышается интерес к краю со стороны туристов из зарубежных стран. В прошлом году Кубань посетили 900 тыс. иностранных отдыхающих, что составляет 6% от общего количества гостей. При этом большая их часть приезжает в Сочи.

По мнению Кондратьева, турпоток можно значительно увеличить, включив Олимпийскую столицу в число территорий России, где будут действовать электронные визы для иностранцев.

Глава российского МИДа заметил, что Правительство РФ приняло решение в порядке эксперимента ввести электронные визы для Владивостока и Калининградской области.

«Это новое для нас дело. Как освоим эту форму работы, будем рассматривать и ваше обращение. Будем делать все, чтобы туристы сюда приезжали, опираться на то, какие услуги вы для них создаете. Тот, кто побывал в Сочи, вернется сюда еще не раз», — цитирует Лаврова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодар 28 июня на международную конференцию городов-партнеров прибыли министры иностранных дел Германии и России.

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