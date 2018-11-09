Кондратьев представил «Золотое кольцо Боспорского царства» на форуме сотрудничества Казахстана и РФ

Межрегиональный саммит посвящен новым подходам в развитии туризма.

Губернатор Кубани рассказал министру экономического развития России Максиму Орешкину, что новый маршрут включает в себя десять городов Кубани, Крыма и Ростовской области. Часть пути отдыхающие смогут проделать по морю на круизном лайнере. Подобные проекты легли в основу стратегии развития санаторно-курортного комплекса Краснодарского края до 2030 года.

О туризме как драйвере роста экономики говорили уже на пленарном заседании, которое 9 ноября провели президенты России и Казахстана. Участие в обсуждении принял губернатор Кубани. Владимир Путин отметил, что сотрудничество регионов в области туризма является стратегически важным.

«Я считаю это направление двухстороннего сотрудничества также весьма важным и многообещающим. Туристическая отрасль обладает внушительным экономическим потенциалом, вносит значительные доходы в бюджеты, как федеральный, так и местные, создает рабочие места, стимулирует малое и среднее предпринимательство. В России многое делается для продвижения внутреннего и въездного туризма. В мае была утверждена соответствующая концепция до 2025 года. Ее реализация призвана сделать туристический сектор эффективным и высокодоходным, а также придать импульс развитию регионов», — сказал президент.

Кубань является главным курортом России. Только в этом году в регионе отдохнули почти 16 млн человек. Активное развитие получают агротуризм и санаторный отдых, с начала года в крае запустили 26 новых туристических маршрутов.

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