Кондратьев приехал на матч чемпионата Европы между сборными России и Испании

10 февраля в 16:08

Игра проходит в Краснодаре 10 февраля.

За ходом спортивного события с трибун наблюдают губернатор Вениамин Кондратьев, глава высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

По словам главы региона, такой матч — знаковое для края событие.

«Впервые Краснодар, стадион «Кубань» принимает матчи чемпионата Европы по регби среди мужских команд с участием сборной России. Более того, сегодня мы будем болеть с удвоенной силой, потому что в российской сборной играют и наши ребята из регбийного клуба «Кубань», двое спортсменов вошли в этот состав», — подчеркнул Кондратьев.

По итогам матчей в Краснодаре определится сборная, которая поедет на Кубок мира-2019.

Отдельно губернатор отметил, что для региона — это перспективный вид спорта, регби развивается в крае быстрыми темпами. Он получил широкое распространение во всех крупных муниципалитетах. В прошлом году численность занимающихся составила более тысячи человек. В состав сборной команды России с 2015 года ежегодно входят не менее 27 спортсменов из Краснодарского края.

Отделения регби появляются в детских спортивных и общеобразовательных школах. Игра стала неотъемлемой частью проведения уроков физкультуры. Помимо этого, система соревнований имеет продолжение и на уровне высших учебных заведений. Так, на сегодняшний день пять ведущих вузов региона имеют отделения регби. А студенческая сборная Краснодарского края является действующим серебряным призером чемпионата Европы среди университетских команд, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего на газоне кубанской арены состоятся три игры. Помимо испанской сборной, русские «медведи» сразятся с бельгийцами (17 февраля) и сборной Грузии (10 марта).

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