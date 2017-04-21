Кондратьев пригласил главу Крыма на «Формулу-1» в Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в апреле в ходе III Ялтинского международного экономического форума пригласил главу Крыма Сергея Аксенова посетить «Формулу-1» в Сочи.

«Хочу пригласить вас на мировое событие, которое будет проходить в Краснодарском крае, — гонки «Формулы-1». Надеюсь, вы получите приятные впечатления, край примет вас в Сочи со всем радушием», — сказал глава Кубани.

Сергей Аксенов поблагодарил за предложение. Он пообещал, что постарается посетить гонки.

В рамках форума Кондратьев и Аксенов обсудили вопросы торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного развития регионов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник