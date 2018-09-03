Кондратьев пригласил кубанцев на акцию памяти погибших в терактах

В России 3 сентября отметят День солидарности в борьбе с терроризмом.

«Сегодня в России чтят память всех, кто погиб в Беслане и на Дубровке, в Питере и Волгограде, в сотнях других терактов. Мы едины в борьбе с этим мировым злом, а значит, никому нас не сломить и не запугать. В 20:00 в краснодарском сквере Жукова пройдет акция памяти. Приходите», — написал губернатор Кубани в своем микроблоге в Twitter.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 3 сентября траурные митинги и памятные акции пройдут во всех городах, станицах и селах Кубани.

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