Кондратьев пригласил жителей Кубани на субботник

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6a7abbdf1e24dd58c1188ae688607e9a Кондратьев пригласил жителей Кубани на субботник Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 6 апреля пригласил всех жителей региона присоединиться к всекубанскому субботнику.

«Краевая генеральная уборка — всекубанский субботник пройдет 8 апреля. Местные власти при необходимости помогут разобраться, куда идти на уличную уборку, и выдадут инвентарь. Приходите», — написал губернатор в своем твиттере.

Принять участие в субботнике может любой желающий, для этого можно просто навести порядок в своем дворе. Что еще можно сделать на субботнике и как к нему подготовиться, рассказано в информационной памятке.

  • 64d6cc49a3c842a3049cd8b1731ddcdd Кондратьев пригласил жителей Кубани на субботник

    0bdf7ae6f4eebe11c11a04adf94200ab Кондратьев пригласил жителей Кубани на субботник

    9666dc5f2754977a986726d265aacec7 Кондратьев пригласил жителей Кубани на субботник

    ee94ee05c29a6656dbe2dadefc2b4a94 Кондратьев пригласил жителей Кубани на субботник

    06c36952d639e5bcd56ee91235dd1ac2 Кондратьев пригласил жителей Кубани на субботник

    799f7a9cfd66bc161cb832221c287bfc Кондратьев пригласил жителей Кубани на субботник

    6dc1d4f8ea6c550b3814f6e764ca1279 Кондратьев пригласил жителей Кубани на субботник

    cfeb414ac3eeed976072004f1926b0e9 Кондратьев пригласил жителей Кубани на субботник

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