Кондратьев пригласил жителей Кубани на субботник

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 6 апреля пригласил всех жителей региона присоединиться к всекубанскому субботнику.

«Краевая генеральная уборка — всекубанский субботник пройдет 8 апреля. Местные власти при необходимости помогут разобраться, куда идти на уличную уборку, и выдадут инвентарь. Приходите», — написал губернатор в своем твиттере.

Принять участие в субботнике может любой желающий, для этого можно просто навести порядок в своем дворе. Что еще можно сделать на субботнике и как к нему подготовиться, рассказано в информационной памятке.

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