Кондратьев примет участие в агропромышленной выставке «Золотая осень»

Мероприятие откроется 10 октября в Москве в выставочном павильоне ВДНХ.

Делегацию Кубани возглавит губернатор Вениамин Кондратьев. В нее также войдут его заместитель Андрей Коробка, руководители краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, главы районов, представители научных учреждений и сельхозпредприятий края.

В рамках выставки Вениамин Кондратьев проведет ряд встреч и переговоров, в ходе которых будут рассмотрены вопросы расширения экспортных поставок продукции Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на выставке представят продукцию около 30 ведущих производителей Краснодарского края. Стенд региона разместится на площади 120 кв. м.

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