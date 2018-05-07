Кондратьев примет участие в инаугурации президента РФ

Владимир Путин 7 мая официально вступит в должность главы государства.

Церемония инаугурации пройдет в Москве в Большом Кремлевском дворце.

Мероприятие начнется в 12:00. Избранный глава государства произнесет присягу. После того, как председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявит, что президент вступил в должность, Владимир Путин выступит с краткой речью.

Впервые гостей инаугурации разместят не только в залах дворца, но и на Соборной площади. В Кремле соберутся представители исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти, Правительства РФ, Совета Федерации, Госдумы, администрации президента, губернаторы, в том числе глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Церемонию также посетят представители основных конфессий, кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герои России, кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством», главы диппредставительств, представители общественных организаций, деловых кругов, генералитет, деятели науки, культуры, спорта, журналисты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы президента прошли 18 марта. ЦИК утвердила итоги выборов. Победил Владимир Путин с 76,69% голосов.

Правительство России уйдет в отставку 7 мая. Ожидается, что имя нового премьера будет названо в течение суток после инаугурации президента.

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