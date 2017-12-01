Кондратьев примет участие в конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату»

На мероприятии в Москве 1 декабря представят национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов РФ. Он оценивает эффективность работы властей по формированию благоприятной бизнес-среды.

На ежегодной конференции проанализируют результаты, которых смогли добиться субъекты, внедряя целевые модели регулирования и правоприменения. Участники обсудят характер изменений структуры и механизмов управления преобразованиями в регионе, критерии их оценки, полномочия и степень ответственности администраций субъектов за качество деловой среды.

Темой дискуссии станут вопросы организации и координации работы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях для достижения эффективного взаимодействия бизнеса и власти. Участие в конференции примет губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Организатором мероприятия является Агенство стратегических инициатив, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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