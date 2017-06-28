Кондратьев примет участие в конференции городов-партнеров России и Германии

На мероприятие 28 июня приедут министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

На конференции подведут итоги совместной деятельности стран за последние 25 лет и определят пути сотрудничества в области экономики, культуры и спорта. Планируется, что в мероприятии примут участие около 600 человек — политические деятели, члены общественных организаций и фондов, образовательных учреждений.

В рамках конференции пройдет Молодежный форум России и Германии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сергей Лавров и Зигмар Габриэль обсудят вопросы урегулирования украинского кризиса и продвижения мирного процесса в Сирии, а также европейской безопасности и борьбы с международным терроризмом.

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