Кондратьев примет участие в конференции по защите прав предпринимателей в Краснодаре

Всероссийская конференция состоится 22 ноября. На ней обсудят актуальные вопросы и расширение полномочий бизнес-омбудсменов.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на заседании сделает доклад, который включает в себя более 250 системных проблем бизнеса и около 600 предложений по их решению. На форуме обсудят проблемы, с которыми обращались бизнесмены в этом году, и расскажут о том, как удалось справиться с трудностями.

На конференции соберутся представители крупнейших федеральных общественных и бизнес-организаций, руководители Министерства экономического развития России, профильных комитетов Госдумы, а также администрации и прокуратуры Краснодарского края.

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