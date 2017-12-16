Кондратьев примет участие в отчетном сборе Кубанского казачьего войска

Мероприятие пройдет в Краснодаре 16 декабря.

Губернатор Вениамин Кондратьев, а также председатель ЗСК Юрий Бурлачко примут участие в сборе, на котором Войсковой атаман Николай Долуда отчитается о проделанной за год работе, подведет итоги деятельности войска в 2017 году и наметит планы на будущее, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на сбор также приедут представители федеральных краевых органов власти, силовых структур, Русской Православной Церкви, главы муниципальных образований, ректоры вузов.

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