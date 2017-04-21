Кондратьев примет участие в параде Кубанского казачьего войска

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а также вице-губернатор Николай Долуда 22 апреля примут участие в параде Кубанского казачьего войска в Краснодаре.

Начало торжественных мероприятий запланировано на 10:00.

«Парадные расчеты казаков исторических отделов Кубанского казачьего войска, учащихся казачьих классов, казачьих кадетских корпусов во главе с вице-губернатором, атаманом казачьего войска Николаем Долудой будут построены у войскового собора Святого Благоверного князя Александра Невского», — отметили в Кубанском казачьем войске.

В 11:00 состоится торжественное прохождение парадных расчетов по улице Красной от Войскового собора к Театральной площади.

Начнется парад в 12:00 на Театральной площади с выноса войскового знамени.

Планируется, что в торжественном шествии примут участие более 7 тыс. казаков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Посмотреть прямую трансляцию парада Кубанского казачьего войска можно на телеканале «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в войсковом соборе Александра Невского в Краснодаре 22 апреля перед началом парада состоится молебен.

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