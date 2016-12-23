Кондратьев примет участие в работе краевого отделения «Единой России»

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 23 декабря примет участие в работе регионального отделения партии «Единая Россия».

В краснодарской филармонии пройдет 27-я отчетно-выборная конференция, на которой обсудят итоги о проделанной работе за год. К разговору также присоединится спикер ЗСК Владимир Бекетов и депутаты, которые представляют Краснодарский край в Госдуме.

На конференции единороссам предстоит выбрать секретаря краснодарского регионального отделения партии, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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