Кондратьев примет участие в работе краевого отделения «Единой России»

0
0

b2b74ad8294e65aa366cb30dc97036e8 Кондратьев примет участие в работе краевого отделения «Единой России»

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 23 декабря примет участие в работе регионального отделения партии «Единая Россия». 

В краснодарской филармонии пройдет 27-я отчетно-выборная конференция, на которой обсудят итоги о проделанной работе за год. К разговору также присоединится спикер ЗСК Владимир Бекетов и депутаты, которые представляют Краснодарский край в Госдуме.

На конференции единороссам предстоит выбрать секретаря краснодарского регионального отделения партии, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ