Кондратьев примет участие в собрании Совета молодых депутатов Кубани

В Краснодаре 16 февраля состоится XII общее собрание Совета молодых депутатов Кубани. В съезде примут участие глава региона Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Владимир Бекетов.

На собрании подведут итоги работы молодых депутатов в 2016 году, обозначат основные задачи на этот год. Губернатор и спикер ЗСК вручат почетные грамоты и награды победителям конкурсов среди молодых парламентариев.

Краснодарский край стал первым регионом в стране, где был создан Совет молодых депутатов. Сейчас численность депутатского корпуса составляет больше 1,6 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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