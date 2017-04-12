Кондратьев примет участие в совещании по использованию олимпийского наследия

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 12 апреля в Москве примет участие в совещании под председательством зампреда Правительства РФ Дмитрия Козака.

Встреча будет посвящена вопросам развития и дальнейшего использования объектов олимпийского наследия, а также финансового оздоровления НАО «Центр Омега».

Ожидается, что на заседании рассмотрят условия передачи в собственность Краснодарскому краю крытого конькобежного центра в Сочи.

К Олимпийским играм в Сочи было возведено 15 спортивных объектов, расположенных в прибрежной и в горной частях города. На этих объектах с 2014 по 2016 годы проведено 182 спортивных мероприятия, из них 28 — международного уровня, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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