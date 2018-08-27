Кондратьев примет участие в совещании научно-педагогической общественности края

Заседание с участием губернатора Кубани состоится 27 августа в Краснодаре под председательством вице-губернатора Анны Миньковой.

В ежегодном форуме педагогической общественности также примут участие руководители высших и средних учебных заведений края. В формате видеоселектора на связь выйдут представители муниципальных образований.

В ходе совещания обсудят актуальные вопросы системы образования, в том числе строительство и ремонт школ, профориентацию школьников, взаимодействие вузов и предприятий.

Всего в мероприятии примут участие более 5 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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