Кондратьев примет участие в видеоселекторе по подготовке к началу учебного года

Совещание о готовности системы образования к 1 сентября проведет 28 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Совещание пройдет в режиме видеоконференции. В селекторе под председательством Медведева примут участие главы всех субъектов РФ, заместитель председателя правительства Ольга Голодец, министр образования и науки Ольга Васильева, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МЧС Владимир Пучков и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Будут обсуждать вопросы готовности образовательных учреждений к новому учебному году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 августа губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в преддверии 1 сентября провел краевой педсовет.

Вернуться на ленту

Источник