Кондратьев примет участие в XXVIII краевом съезде АККОР

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 16 марта примет участие в XXVIII краевом съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

Съезд состоится в Ленинградском районе. В его работе примут участие более 500 фермеров со всего края. На мероприятии подведут итоги работы ассоциации в 2016 году. Участники обсудят актуальные вопросы, в том числе касающиеся земельных отношений, мер господдержки и участия фермерского сектора в развитии сельских территорий края.

Согласно данным сельхозпереписи 2016 года, на Кубани более 14,5 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств. В них работают более 15 тыс. человек. Им предоставлено в пользование более 1 млн га земель сельхозназначения.

Планируется, что перед мероприятием губернатор посетит ряд сельскохозяйственных предприятий муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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