Кондратьев примет участие в заседании набсовета оргкомитета «Россия-2018» в Сочи

Заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018» 3 мая проведет президент Владимир Путин. В мероприятии примет участие глава Кубани Вениамин Кондратьев.

В рамках совещания обсудят готовность стадионов и других инфраструктурных объектов к чемпионату мира по футболу. Участники рассмотрят вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения турнира.

Владимир Путин посетит Центр выдачи паспортов болельщиков и ознакомится с проведенной реконструкцией стадиона «Фишт», который примет ряд матчей чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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