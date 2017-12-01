Кондратьев принял участие в конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату»

Представители федеральной власти, главы регионов и эксперты обсудили работу, которую необходимо проводить по улучшению инвестиционного климата в России.

На мероприятии присутствовал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Во время пленарной дискуссии министр экономического развития РФ Максим Орешкин отметил, что не только регионы России должны конкурировали между собой, привлекая инвесторов. Важно, чтобы страна была более привлекательной для инвесторов, чем другие.

«С одной стороны, сейчас нужно ставить более амбициозные цели. Конкуренция за инвестиции, конкуренция за инвесторов носит полностью глобальный характер, поэтому здесь нам надо стремиться не только, чтобы один регион выигрывал конкуренцию у другого, а становиться лучшими в мире, притягивать к себе инвесторов», — пояснил министр.

Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева заявила, что работа губернаторов по привлечению инвесторов в регионы станет, в том числе, параметром оценки эффективности их деятельности.

По ее словам, рейтинг инвестиционной привлекательности позволяет руководителям субъектов принимать управленческие эффективные решения, а федеральным органам власти понимать, где слабые места и сильные стороны той или иной территории.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России в этом году третий год подряд возглавил Татарстан. Второе и третье места заняли Чувашия и Москва. Краснодарский край стоит на седьмом месте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край в июне сохранил седьмое место в национальном рейтинге инвестиционного климата. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в условиях жесткой конкуренции в крае стали создавать более комфортные условия для ведения бизнеса. Например, в прошлом году приняли пакет законодательных инициатив, в том числе налоговых преференций, которые способствуют созданию привлекательных условий для работы предпринимательства.

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