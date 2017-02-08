Кондратьев принял участие в обсуждении подготовки к фестивалю молодежи в Сочи

Сочи примет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Его подготовку 8 февраля обсудили в Москве. Участие в заседании оргкомитета принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко Кондратьев осмотрел выставку проектов. Будущие участники фестиваля представили свои разработки в машиностроении, сельском хозяйстве и других отраслях.

Как отметил глава Краснодарского края, для региона — огромная честь принимать у себя всемирный форум. Это шанс показать, как изменился Сочи после Зимних игр, познакомить иностранных студентов с кубанской культурой и казачьими традициями. Всего участники фестиваля посетят шесть регионов.

«Я бы предложил подумать над расширением городов, если у них будет такое желание и готовность взять на себя финансирование соответствующей программы в регионах. Чем больше регионов в Российской Федерации смогут увидеть участники всемирного фестиваля, тем лучше», — сказал Кириенко.

Краснодарский край на фестивале представят 750 участников. Отбор завершится в конце апреля. Еще более 500 кубанцев станут волонтерами форума, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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