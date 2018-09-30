Кондратьев принял участие в официальной церемонии открытия «Формулы-1»

На «Сочи Автодроме» 30 сентября стартовала главная гонка Российского этапа соревнований.

До открытия вице-премьер РФ Дмитрий Козак и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев прошли по паддоку, где размещаются команды, и пит-лейну.

Церемония началась с парада пилотов всех команд. Гонщики выстроились на импровизированном подиуме, а затем совершили круг почета по трассе, приветствуя болельщиков.

После парада сводный детский хор исполнил гимн России.

На «Сочи Автодроме» в гонке 16-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при России принимают участие 20 сильнейших пилотов. Российский гонщик Сергей Сироткин по результатам квалификации должен стартовать с 13-й позиции.

В прошлом году победителем российского этапа гонок стал пилот «Мерседес», финн Вальттери Боттас, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «королевские гонки» стартовали в Сочи 27 сентября. В тот же день прошли автограф-сессии с пилотами «Формулы-1». На главной сцене болельщики увидели большинство гонщиков, в том числе и россиянина Сергея Сироткина. Также все желающие могли пройти по пит-лейну и увидеть болиды.

Безопасность во время проведения гонок обеспечивают около 2,5 тыс. представителей силовых структур и более 500 лицензированных сотрудников охранных предприятий.

Организовано дежурство шести автомобилей скорой медицинской помощи, двух вертолетов санавиации, на трибунах — пеших медицинских бригад, всего задействовано более 170 медиков. Рядом с трассой расположился пункт оказания медицинской помощи.

Для передвижения гостей в районе Олимпийского парка курсируют 137 автобусов по шести направлениям.

Для гостей города запланирована обширная культурная программа.

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