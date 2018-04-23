Кондратьев принял участие в открытии завода по производству детского питания в Тимашевске

Глава региона Вениамин Кондратьев совместно с президентом PepsiCo в России, Украине и СНГ Нилом Старроком, вице-губернатором Андреем Коробкой и главой муниципалитета Алексеем Житловым принял участие в церемонии открытия предприятия и осмотрел новое производство.

Это первый завод по производству детского питания на юге России. Общий объем инвестиций в проект, реализованный на площадке действующего Тимашевского молочного комбината, составил около 2 млрд рублей.

«Завод по производству детского молочного питания был открыт в кратчайшие сроки. Сегодня — это новая отрасль переработки Тимашевского района, настоящий прорыв. Это прекрасная возможность нарастить молочное производство, кубанскую молочную продукцию, предоставить жителям экологически чистое детское питание», — подчеркнул губернатор.

Нил Старрок поблагодарил руководство региона за поддержку, отметив, что это очень серьезный проект.

«Мы гордимся нашим российским бизнесом. Тимашевский завод — один из самых крупных в России», — добавил президент компании PepsiCo.

Губернатор также отметил, что такие предприятия — дополнительный импульс для развития отрасли, на которую сегодня край делает ставку. Новый завод позволит увеличить рынок сбыта для местных фермеров — предприятие готово закупать у них до 600 т сырья в сутки.

«Наша задача — чтобы вложенные инвестиции к нам возвращались. Появлялись новые рабочие места, зарплаты, уверенность в завтрашнем дне. И тогда мы сможем говорить о стабильной жизни», — отметил Вениамин Кондратьев.

Соглашение о строительстве завода детского питания было подписано два года назад. Строительство началось весной 2016 года, и технически проект завершен в установленные сроки в 2018 году. Было построено новое отдельно стоящее здание с автономным обеспечением инженерной среды и автономным персональным обслуживанием общей площадью более 5 тыс. кв. м.

С запуском новых линий общая производственная мощность завода выросла почти на 25 т готовой продукции в сутки, достигнув среднесуточного показателя около 725 т. Ассортимент составляет 110 наименований продукции. За счет реализации проекта на предприятии было дополнительно создано 67 рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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