Кондратьев принял участие в пленарном заседании партии «Единая Россия»

На мероприятии определили задачи и векторы работы партии на 2019 год.

Участников съезда поприветствовал президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, в партии сейчас идет процесс обновления, в нее приходят новые управленческие кадры, в том числе активная молодежь. Президент подчеркнул, что благодаря этому партия сможет в полной мере включиться в реализацию инициатив граждан, прислушаться к их мнению.

«Лидерство в том, чтобы принимать ответственные и нужные стране решения. Но, конечно, при этом обязательно нужно идти к людям и показывать, разъяснять, говорить напрямую с людьми — разъяснять, почему принято такое или иное решение и почему оно является оптимальным для нашей страны и в наше время», — сказал Путин.

По мнению главы Кубани, такой подход можно применить именно в регионах и областях.

«Уверен, принятые сегодня на съезде решения станут для партии новым импульсом для дальнейшего развития на благо страны и людей. Безусловно, нужно прислушиваться к мнению наших жителей, держать руку на пульсе. Время не стоит на месте и диктует нам новые реалии, поэтому необходимо вырабатывать новые подходы и управленческие решения. Краснодарский край готов полностью в этом помогать», — прокомментировал Вениамин Кондратьев.

На пленарном заседании делегатам представили предложения, выработанные на дискуссионных площадках в первый день работы. Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подчеркнул, что речь идет о внедрении информационных технологий в работу партии, разработке новой системы образования делегатов.

Кроме того, планируется создать систему оценки эффективности работы членов партии, а также региональных отделений по стране, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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