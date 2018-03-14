Кондратьев принял участие в работе Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции

Заседание прошло 14 марта в Национальном центре управления обороной Российской Федерации в Москве. Его провел министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Недобросовестные производители наносят ущерб частному бизнесу на десятки миллионов рублей. Важно дать гарантию, что люди приобретают не контрафакт, а подлинный товар — на это нацелен механизм маркировки, который должен охватить широкую продуктовую линейку», — сказал Мантуров.

Он отметил, что табачные изделия уже начали маркировать. Удалось пресечь ряд преступлений по фальсификации и нераспространению лекарств.

В ходе заседания рассмотрели вопросы о противодействии незаконному обороту алкогольной продукции на Кубани и повышении эффективности правоприменительной практики в этой сфере. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что проблема контрафакта актуальна для всей страны, но Кубань является одним из самых притягательных регионов для тех, кто хочет получать прибыль, работая «в тени».

«У нас огромный рынок сбыта, население края — более 5 млн и 16 млн туристов Кубань принимает ежегодно. Проблема нелегального алкоголя стоит наиболее остро. Это ощутимый ущерб экономике, большие имиджевые потери для нашего региона, но главное — реальная угроза жизни и здоровью людей», — отметил губернатор.

Вениамин Кондратьев добавил, что в крае выработали системный подход к решению вопроса. Налажено взаимодействие с правоохранительными органами, в каждом муниципалитете созданы совместные с полицией рабочие группы, которые выходят в регулярные рейды. К этой работе привлекают казачество.

«На практике мы активно используем «принцип повторности», то есть, неоднократно проверяем магазины, где торговали алкоголем без лицензии. В результате 80% нарушителей прекращают продажи, остальные 20% получают лицензии — выходят «из тени»», — подчеркнул руководитель региона.

По словам губернатора, благодаря изменениям в законе, которые вступили в силу в 2017 году, в крае впервые были наложены максимальные штрафы в размере от 3 млн рублей. За торговлю без лицензии уже оштрафовали три организации, на рассмотрении в суде — еще девять дел. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении двух организаций, которые продавали алкоголь без лицензии в крупном объеме, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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