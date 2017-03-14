Кондратьев принял участие в совещании по вопросам продовольственной безопасности в ЮФО

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 марта принял участие в совещании по вопросам обеспечения продовольственной безопасности в Южном Федеральном округе.

Заседание в Астрахани провел секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

Он отметил, что агропромышленный комплекс юга России вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Доля округа в общем объеме отечественной сельхозпродукции составляет более 18%. Например, три четверти урожая всего российского риса и четверть кукурузы вырастили аграрии Кубани. На Краснодарский край приходится 20% сахарной свеклы, десятая часть отечественной пшеницы, подсолнечника и сои.

«На совещании еще раз было отмечено, что Кубань справляется с возложенной на нее задачей обеспечения продовольственной безопасности», — сказал Кондратьев.

Губернатор поднял такой вопрос, как обеспечение аграриев отечественными семенами. Кубань уже на 100% обеспечивает себя семенами по пшенице и рису. В ближайшие три года в регионе за счет государственно-частного партнерства планируют создать селекционно-семеноводческий центр сахарной свеклы.

Кондратьев обозначил и проблему сохранения плодородия почвы.

«Вопрос севооборота — очень важный аспект для сохранения плодородия почвы. Если сейчас не сохраним севооборот, то рискуем через 30-50 лет потерять плодородие нашей земли», — отметил глава края.

Он затронул вопрос воспроизводства рыбы на Азовском побережье и создание переработки в этой отрасли. По его мнению, для региона это может стать экономической точкой роста.

«Все обозначенные проблемы и вопросы были занесены в протокол заседания. Я надеюсь, что мы получим поддержку на федеральном уровне», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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