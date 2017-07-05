Кондратьев принял участие в совещании по контрольно-надзорной деятельности в РФ

Заседание 5 июля провел председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В ходе селектора обсудили реализацию программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», рассчитанной до 2025 года.

Премьер-министр отметил, что успех любой реформы зависит от эффективности ее исполнения в регионах, а при оценке работы контрольно-надзорных органов и их руководителей будут использоваться новые критерии.

«Деятельность контрольных ведомств будет оцениваться не по количеству проверок, величине выписанных штрафов и красивым бумажным отчетам, а по улучшению реальных показателей безопасности. Важно, чтобы не только приходили с проверкой, а фактически замеряли, насколько снизилась смертность, травматизм, заболеваемость или экономический ущерб», — сказал Медведев.

По его словам, начиная с 2018 года все плановые проверки должны будут проводиться только исходя из категории рисков.

Медведев отметил, что реализация реформы несовместима с выполнением устаревших требований со стороны надзорных органов. К осени все ведомства должны подготовить дорожные карты по их сокращению или актуализации.

Помимо этого премьер-министр сообщил, что при непосредственном участии предпринимателей внедряются проверочные листы — списки контрольных вопросов при проверках. Такие чек-листы станут обязательными при плановых пожарных проверках, надзоре в сфере природопользования и связи. Предмет проверок будет строго ограничен по перечню вопросов: наиболее значимые угрозы, касающиеся вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, ЧС природного и техногенного характера. С октября эти правила заработают с некоторыми исключениями, а с июля 2018 года для всех объектов защиты.

«Надо принципиально изменить философию самих контрольных мероприятий. Сместить акцент с принципа «найти нарушение и наказать любой ценой» на принцип партнерского отношения к бизнесу, профилактику нарушений и предотвращение ущерба. Люди ждут результатов, прозрачности, ждут нового уровня безопасности и нового уровня экономической свободы», — заключил Дмитрий Медведев.

В Краснодарском крае к приоритетным видам регионального контроля относится экологический, ветеринарный и жилищный надзор при осуществлении хоздеятельности, региональный лицензионный контроль за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами, лицензионный контроль за розничной продажей алкоголя. Кроме того, проведение проверок в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, проверки при осуществлении регионального государственного строительного надзора.

По словам Вениамина Кондратьева, для реализации проекта реформы контрольной и надзорной деятельности в регионе в марте утвердили дорожную карту. По итогам ее выполнения к концу года в крае будут подготовлены предложения по определению критериев отнесения объектов госконтроля к определенной категории риска по семи приоритетным видам. Помимо этого, планируется утвердить методику оценки результативности контрольно-надзорной деятельности в крае, обеспечить размещение на официальных сайтах нормативных правовых актов, составить план проверок по приоритетным видам регионального госконтроля на основании рискориентированного подхода, организовать систему учета подконтрольных объектов, результатов мероприятий по региональному контролю, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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