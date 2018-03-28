Кондратьев принял участие в выездном заседании СПЧ при президенте

В Краснодаре 28 марта проходит выездное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Как отметил советник президента РФ Михаил Федотов, заседание Совета проводится в регионе уже во второй раз. Федотов подчеркнул, что Краснодарский край играет особую роль в жизни страны: дает очень много в экономическом, духовном, культурном и спортивном плане. Однако, по его словам, здесь тоже есть свои проблемы. Они могут быть решены совместными усилиями властных структур и структур гражданского общества.

По словам членов Совета, особое внимание в регионе стоит уделить вопросам соблюдения земельных и экологических прав граждан, переработки и утилизации отходов, защиты жителей края от действий недобросовестных застройщиков.

«Мы за конструктивный подход. Если не хватает правового регулирования, то об этом надо говорить и предлагать решения. Мы должны приходить к консенсусу, принимать решения, которые будут способствовать разрешению ситуации, а не заведению ее в еще больший в тупик», — подчеркнул глава Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, для того чтобы полностью ликвидировать проблему обманутых дольщиков, в регионе планируется принять закон о мерах компенсации для инвесторов-застройщиков проблемных домов. Документ рассмотрели депутатами ЗСК в первой чтении, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Кубани встретился с председателем СПЧ при президенте.

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