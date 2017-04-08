Кондратьев принял участие в закладке парка в Динском районе

08 апреля в 14:44

Губернатор Вениамин Кондратьев принял участие в закладке нового парка в Динском районе. Его создание приурочено к 80-летию Краснодарского края.

В рамках Всекубанского субботника в микрорайоне Солнечном станицы Динской высадили около 235 саженцев. Всего здесь появится более 500 деревьев.

«Парк мы закладываем к 80-летию Краснодарского края. Всегда на Кубани создавались парки, и мы должны эту традицию продолжать, — отметил губернатор. — Этот парк потребует много труда, но мы создаем его для будущих поколений».

На площади более чем 3,5 га также появятся универсальная спортивная площадка, игровые зоны для детей, велодорожка, скейтплощадка, уличные спортивные тренажеры. Планируется создать и амфитеатр для проведения массовых культурных мероприятий.

В Краснодаре новую аллею высадили в парке 30-летия Победы. В закладке аллеи приняли участие вице-губернаторы региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поручение заложить в каждом муниципалитете зеленые зоны в честь 80-летия образования Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал в начале года на заседании краевого оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных юбилею образования региона и 225-летию начала освоения казаками кубанских земель.

Во всех муниципальных образованиях уже определены земельные участки под закладку новых парков.

Мероприятия по очистке и наведению санитарного порядка в муниципалитетах края проходят по поручению губернатора с 1 марта.

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