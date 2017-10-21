Кондратьев принял участие в закрытии Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

Губернатор отметил, что фестиваль молодежи — беспрецедентное событие не только для города, но и для всего края.

Всю неделю на фестивале обсуждали темы глобальной политики, международной безопасности, индустрии и экономики будущего, экологии. Каждый день был посвящен одному из макрорегионов планеты — Америка, Ближний Восток, Азия и Океания, Европа. В организации события были задействованы 5 тыс. волонтеров со всей России и 76 зарубежных государств.

По мнению губернатора Краснодарского края, такие мероприятия дают современному поколению возможность обменяться опытом, открыть для себя новые сферы и обсудить серьезные проблемы.

«Сочи превратился в настоящую молодежную столицу мира. Надеюсь, за эту неделю гости и участники почувствовали кубанское гостеприимство и познакомились с нашей культурой. Наш край – открыт для сотрудничества. Уверен, молодые люди захотят вернуться сюда вновь, но уже для реализации тех проектов, которые обсуждались во время фестиваля», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Особое внимание со стороны края уделялось вопросам безопасности. Были задействованы более 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов, в том числе 300 курсантов Краснодарского университета МВД, почти 1,5 тыс. сотрудников Росгвардии, 893 военнослужащих.

«Я хочу поблагодарить все оперативные службы за высокий уровень его проведения. Действительно, сработали на отлично. Вместе мы выполнили главную задачу – обеспечили комфорт и безопасность гостей и участников фестиваля», — цитирует главу региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов собрал более 25 тыс. молодых людей из 188 стран мира. В закрытии фестиваля также принял участие президент РФ Владимир Путин.

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