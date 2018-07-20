Кондратьев принял участие в заседании оргкомитета по подготовке к РИФ

Кубань готовится принять Российский инвестиционный форум. Он пройдет 14 и 15 февраля 2019 года в Сочи. Традиционно событие открывает календарь экономических мероприятий в России. Несмотря на санкции, интерес зарубежного бизнеса к стране и региону только растет.

На прошлом форуме Кубань заключила больше 200 соглашений более чем на 140 млрд рублей. Как не снизить планку и первоклассно организовать инвестфорум в феврале следующего года, обсуждают в Сочи уже 20 июля под председательством вице-премьера страны Дмитрия Козака.

В первом заседании оргкомитета принял участие и глава региона Вениамин Кондратьев. Он отметил, что все краевые службы готовы провести РИФ на высшем уровне. Краснодарский край совместно с фондом «Росконгресс» отвечает за питание, размещение, транспорт и работу волонтеров. К 10 августа по каждому направлению будут окончательно сформированы рабочие группы.

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