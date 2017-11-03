Кондратьев принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию

Совещание под председательством вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Козака прошло в Москве 3 ноября.

В ходе заседания комиссии участники рассмотрели вопросы финансового характера, в частности, реструктуризацию задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам, а также предоставление регионам дотаций и грантов из федерального бюджета.

На 2018 год в федеральном бюджете на обеспечение сбалансированности бюджетов регионов предусмотрено более 149 млрд рублей. При этом первоочередная мера, которая должна быть принята в регионах, касается увеличения заработной платы в социальной сфере, уточнил вице-премьер.

Как пояснил Вениамин Кондратьев, из этих средств Краснодарскому краю предусмотрено 2,5 млрд рублей на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Кроме того, Кубани предполагается выделить 706,7 млн рублей в виде дополнительных бюджетных кредитов.

В этом году в федеральном бюджете предусмотрено 116,9 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов, из которых региону выделено 1,5 млрд рублей на увеличение оплаты труда в соцсфере, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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