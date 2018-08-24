Кондратьев принял участие в заседании штаба по вопросам безопасности Крымского моста

Мероприятие прошло в Темрюкском районе 24 августа.

Заседание оперативного штаба Краснодарского края провели губернатор Вениамин Кондратьев и начальник регионального управления ФСБ России Игорь Колосов.

В нем также приняли участие глава регионального ГУ МВД РФ Владимир Виневский, начальник краевого ГУ МЧС Александр Тарарыкин, начальник пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю Андрей Журавин, первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по краю Андрей Маслов, вице-губернаторы.

Кондратьев подчеркнул, что у Краснодарского края есть большой опыт в межведомственном взаимодействии. Благодаря этому обеспечили полную безопасность людей во время проведения Олимпиады, при организации чемпионата мира по футболу и других мировых событий. Подобную работу необходимо проводить и при обеспечении защищенности транспортного перехода через Керченский пролив.

«Крымский мост — это достижение современной России, он находится на вверенной нам территории. Поэтому ответственность за его безопасность, за безопасность жителей, гостей, которые направляются на отдых на Кубань или в Крым, лежит и на представителях краевой власти — неважно, есть у нас на плечах погоны или нет», — обратился к присутствующим губернатор.

Он поручил главе Темрюкского района Федору Бабенкову уделить особое внимание безопасности территории, работать в полном взаимодействии со всеми силовыми структурами.

Колосов отметил, что в настоящий момент завершаются тактико-специальные учения «Циклон-Вихрь — 2018» совместно с оперативным штабом республики Крым.

«Учения проводились в несколько этапов, они включали операцию по выявлению лиц, возможно допускающих нарушения миграционного и регистрационного режима, комплексные занятия по оценке состояния защищенности объектов массового пребывания людей — автомобильного и морского транспорта, мероприятия, направленные на поиск условных террористов», — цитирует начальника регионального управления ФСБ России пресс-служба администрации Краснодарского края.

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