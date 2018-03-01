Кондратьев присутствовал на обращении Путина к Федеральному Собранию

Президент России выступил с посланием 1 марта.

В этом году обращение отличается от предыдущих и по форме, и по содержанию. Оно адресовано не только парламенту, но и всему гражданскому обществу. Кроме того, впервые заседание из Кремля перенесли в Центральный выставочный зал «Манеж». Там установили экраны, на которые выводили информацию и диаграммы.

В зале присутствовали сенаторы, министры, общественники, пресса и главы регионов. В том числе и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В своем послании Владимир Путин затронул достижения страны, вопросы экономики, образования, здравоохранения и развития новых технологий.

Послание Федеральному Собранию — ежегодный формат обращения, во время которого президент дает поручения всем уровням власти.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин отметил Сочи как пример благоустройства.

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