Кондратьев: привлечение в бизнес молодежи — приоритетная задача края

В Краснодаре 17 марта состоялась встреча губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Краснодарский край с его деловым климатом попал в десятку лидеров страны. Об этом рассказал бизнес-омбудсмен Борис Титов на встрече с Вениамином Кондратьевым. Кубань сегодня — один из самых привлекательных регионов для предпринимателей. Во многом — за счет созданных условий для комфортного ведения бизнеса, отметил Титов.

«Мы видим, что развивается промышленность, уж не говоря о сельском хозяйстве, которое дало очень серьезный рост. По отношению к средним в России, край в два раза превысил темпы роста ВВП. И мы считаем, что это, в основном, происходит благодаря тому, что сегодня бизнес в крае чувствует себя уверенно», — сказал Борис Титов.

«Борис Юрьевич, для нас принципиально, чтобы предприниматель чувствовал себя комфортно в нашем крае, и задача власти — создать условия для его комфорта. И здесь речь не только о налоговых преференциях, речь идет и просто о защите его прав. Это очень важно. И сегодня, если каждый конкретный предприниматель будет чувствовать себя защищенным, то, конечно, будет и результат. Вот мы ищем инвесторов где-то за рубежом, в целом по нашей стране ищем, а ведь обычный предприниматель тоже может стать инвестором, только он должен поверить, что ему будет комфортно в собственном регионе, в собственном муниципалитете. Мы не должны потерять нашего внутреннего инвестора в лице обычного предпринимателя», — добавил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В числе приоритетных для края задач Вениамин Кондратьев также называет привлечение в бизнес молодежи. На базе крупнейших вузов сегодня уже запущена система поддержки начинающих предпринимателей на всех этапах развития: от разработки идеи до ее реализации.

«Сегодня у нас в крае работают бизнес-инкубаторы, и мы стараемся максимально их развивать. Потому что молодые лучше чувствуют рынок, они понимают способы, механизмы, как сегодня можно ворваться на рынок, как можно закрепиться на этом рынке. Поэтому бизнес-инкубаторы — это та площадка, где они могут начать свои стартапы для того, чтобы начать движение в большой бизнес. Кроме того, мы сегодня повышаем правовую грамотность малого и среднего бизнеса. Это очень важно, потому что малый и средний бизнес должен уметь защитить свои права, в том числе и перед контролирующими органами. И для нас очень важно, чтобы они могли понимать, какие законы их защищают и какие законы вообще есть», — отметил Вениамин Кондратьев.

По итогам прошлого года регион показал рост ВРП на 1%, притом, что в целом по стране, наоборот, отмечается снижение. Как подчеркнул Вениамин Кондратьев, важно, что достигнут этот показатель не за счет увеличения налогов, а за счет укрепления экономической базы и количества предприятий, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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