Кондратьев призвал наказывать руководителей, не освоивших краевые субсидии

Об этом губернатор заявил в ходе расширенного планерного совещания, которое прошло в Краснодаре 4 июня.

Первый вопрос планерки касался ремонта дорог и использования средств дорожного фонда Кубани. По словам Вениамина Кондратьева, большинство жалоб от местных жителей касаются состояния дорог в городах и станицах.

«Второй год подряд мы значительно увеличиваем объем дорожного фонда — в этом году он составит уже 28 млрд рублей. Из них 7,4 млрд мы направляем на местные дороги. Годами ранее эта сумма была кратно меньше», — подчеркнул губернатор.

Заместитель главы региона Анатолий Вороновский уточнил, что в настоящее время министерство транспорта и дорожного хозяйства края совместно с «Краснодаравтодором» ведет постоянный мониторинг сроков и качества выполняемых работ. В целом в этом году отремонтируют 650 км дорог регионального значения, шесть мостов общей протяженностью 308 погонных метров. Кроме того, выполнят работу по восстановлению участков автодорог, разрушенных оползнями на территории Апшеронского, Лабинского и Туапсинского районов, Геленджика и Сочи. Кроме того, планируют обеспечить освещение почти 48 км транспортных артерий в 17-ти населенных пунктах и построить почти 29 км тротуаров в 16 муниципалитетах.

Кондратьев также напомнил присутствующим, что на сегодняшний день краевые субсидии уже получили 247 городов и поселений, при этом активно занимаются ремонтом дорог только 144. Вместе с тем, 11 территорий получили деньги еще в январе этого года, но до сих пор не вышли даже на торги. В их числе Горячий Ключ, Брюховецкий, Красноармейский, Ленинградский, Приморско-Ахтарский, Тимашевский, Успенский районы.

«Это преступная нерасторопность. Эти дороги — для людей и для жизни. Деньги есть — значит, должен быть и результат. Руководители территорий, не освоившие денежные средства из краевого бюджета, должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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