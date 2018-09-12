Кондратьев призвал «Почту России» не уходить с сельских территорий Кубани

Глава региона провел встречу с директором Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края — филиала ФГУП «Почта России» Еленой Бабак.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что за последнее время «Почта России» сделала большой шаг в развитии. На территории края за полтора года обновили 159 почтовых отделений. В этом году открыли 11 центров выдачи и приема посылок.

«Это серьезные преобразования, их ощущают жители края. Надеюсь, подобная модернизация будет продолжена», — подчеркнул Кондратьев.

Он заметил, что сегодня необходимо решать вопросы доступности почтовых услуг в отдаленных территориях региона.

«Для селян почта — это окно, которое связывает их с большим миром. Поэтому отделения не должны сокращаться в сельских территориях. Важно сохранить для жителей возможность получения всех почтовых услуг», — сказал губернатор.

Бабак уточнила, что из более чем 1 тыс. 250 офисов «Почты России» 909 располагаются в сельских территориях. Кроме того, развивается альтернативный способ обслуживания населения — это мобильные почтовые объекты.

«В отдаленных населенных пунктах, например, в Отрадненском районе, они доступны жителям не реже трех дней в неделю. Передвижные отделения оборудованы различными средствами передачи данных, позволяющими, в том числе принимать налоговые платежи в режиме онлайн», — добавила директор филиала.

Губернатор отметил, что необходимо и дальше создавать условия, чтобы в каждом отдаленном населенном пункте было отделение, где «Почта России» сможет выполнять свои функции.

Кроме того, почта должна оставаться конкурентоспособной, поэтому важно развивать сектор финансовых услуг.

В прошлом году на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве администрации региона и ПАО «Почта Банк». Организация брала на себя обязательства в 2017 году обеспечить открытие около 200 точек присутствия на территории края. По итогам прошлого года количество точек обслуживания составило 1347, увеличившись на 377. В том числе открылось 98 новых подразделений банка. Сегодня соглашение также успешно реализуется. По словам Елены Бабак, открыты уже 700 точек присутствия, из которых большая часть приходится на сельскую местность.

В ходе встречи также обсудили создание Центра гибридной почты в Краснодаре. В этом вопросе край готов оказать максимальную поддержку. Кубань — третий по объему корреспонденции регион в России, заинтересованный в максимальном ускорении деловой переписки и доставки платежных квитанций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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