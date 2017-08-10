Кондратьев призвал предприятия активнее замещать импортные товары кубанскими

На прошедшем 10 августа в Армавире заседании Совета по промышленности губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что задачи по импортозамещению задают вектор развития всей промышленности региона.

По его словам, сложившаяся экономическая и политическая ситуации в стране предоставляет шансы стать Кубани серьезным промышленным регионом. Власть, в свою очередь, создаст все необходимые условия, чтобы бизнес чувствовал себя увереннее, подчеркнул губернатор.

«Слова «произведено на Кубани» должны стать брендом и для промышленности в том числе. Многое на российском рынке придется заменять, и край должен максимально предоставлять необходимую продукцию не только для края», — отметил Кондратьев.

По словам первого заместителя директора Департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли РФ Юлии Калимулиной, сегодня край активно участвует в программе по импортозамещению по ряду отраслей, таких как сельхоз и пищевое машиностроение, металлургия, но это не весь потенциал региона.

«Мы вполне можем производить здесь, в крае, и оборудование для предприятий переработки, и современные конвейерные линии и даже станки. Задачи по импортозамещению задают вектор развития всей промышленности региона», — цитирует слова Вениамин Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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