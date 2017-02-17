Кондратьев призвал противостоять экстремизму в регионе

Как противостоять экстремизму в многонациональном регионе, говорили 17 февраля на заседании краевого совета безопасности. Его провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

На Кубани проживают представители более 120 национальностей. Сохранить мир — одна из важнейших задач для силовых структур и органов власти. В преддверии сентябрьских выборов в Законодательное собрание края находятся и те, кто хочет нарушить стабильность.

«Мы максимально приветствуем разные политические взгляды, это не запрещено. Но выражение их должно быть в рамках правового поля, которое в России существует. И сегодня четко должны понимать все, кто хочет заработать политические дивиденды совсем не правильным, не правовым путем — у них это не пройдет. В противном случае они будут сильными, а мы будем слабыми, потому что закон РФ не исполняем. Мы можем быть корректными, вести диалог, находить компромисс, но в этой части никакого компромисса быть не может с теми, кто пытается подрывать экономическую и социальную стабильность в регионе», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Еще одна тема — нелегальные мигранты. Зачастую они становятся слабым звеном в террористической защищенности региона. При этом иностранные граждане, незаконно работающие на Кубани, попадаются даже в крупных градообразующих предприятиях. Вениамин Кондратьев потребовал бескомпромиссно бороться с нелегалами.

«Мы должны сами себя защищать, не будем — никто нас не защитит. Полицейский в каждое предприятие не войдет, за каждый забор не заглянет. Соберите актив руководителей бизнеса и четко им объясните, если кто-то попадется, все краны просто будут перекрыты. Тогда они услышат, может, по-настоящему мужской разговор, который должен с ними состояться. Это касается всех глав муниципальных образований. Все вы знаете, где, кто и что у вас строит или производит — экономика любой ценой нам не нужна. Нам нужна прозрачная экономика, бизнес работающий, но в рамках правового поля», — отметил Кондратьев.

На совещании обсудили и грядущий праздник — День защитника Отечества. Уже 22 февраля сотрудники спецслужб перейдут на усиленный режим работы. Охранять порядок на выходных будут более 600 полицейских, а также казаки и дружинники, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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