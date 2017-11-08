Кондратьев призвал провести инвентаризацию земли в Темрюкском районе

На встрече с активом муниципалитета 8 ноября обсудили основные направления развития территории.

В разговоре с жителями приняли участие вице-губернаторы, глава Темрюкского района Федор Бабенков, руководители краевых министерств.

По словам Вениамина Кондратьева, одна из первоочередных задач местной власти — наведение порядка в земельном вопросе.

«У района хороший потенциал, есть ресурсы для развития, при этом создается впечатление, что местная власть недостаточно понимает, насколько эффективно используется земля. Участки огорожены, но кто ими владеет, как платят аренду, налоги — непонятно», — заявил глава края.

Губернатор призвал руководителя района провести инвентаризацию земли и у неэффективных пользователей изымать участки в судебном порядке.

Оценивая муниципалитет, глава региона отметил, что реализация крупнейших инвестпроектов — портов Тамань, Кавказ, портовых терминалов в Темрюке дает стимул для развития. При общей стоимости инвестпроектов в 98 млрд рублей, уже освоено 27 млрд рублей, создаются новые рабочие места, растет заработная плата и снижается безработица.

«Но рассчитывать только на эти инвестиционные проекты нельзя. У района есть ниши, которые необходимо развивать — это предприятия по глубокой переработке в промышленности и сельском хозяйстве, а также туризм», — подчеркнул губернатор.

Как отметил вице-губернатор Василий Швец, в районе предпринимательством занимаются почти 6 тыс. человек, однако за весь 2017 год не поступило ни одной заявки в Гарантийный фонд для получения господдержки, а фонд микрофинансирования выдал всего два займа. Это говорит о том, что малый и средний бизнес недостаточно уверенно себя чувствует.

«Нужно обратить внимание на винный туризм, лечебный — в районе 39 грязевых вулканов, а также этнографический туризм. Темрюкский район может стать туристической меккой», — заявил он.

Вице-губернатор Андрей Коробка отметил, что очевидными точками роста является расширение площадей под виноградники.

«В этом году планируется разбить дополнительно 664 га виноградников и еще столько же — в следующем», — сказал замглавы края.

По его словам, компания «Фанагория» намерена строить питомник по выращиванию саженцев. Это позволит краю в будущем полностью восполнить потребности в посадочном материале.

«Самое главное — не потерять время, подготовить правильную стратегию развития района, определиться с приоритетами и приложить все усилия, чтобы участвовать в краевых программах по софинансированию на следующий год. Это задача администрации района, депутатского корпуса, актива», — заключил губернатор.

По итогам встречи Кондратьев принял решение направить в район краевых специалистов, которые детально изучат ситуацию в муниципалитете и выработают пути решения проблем, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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