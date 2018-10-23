Кондратьев призвал создавать и развивать сеть марин в регионе

Об этом губернатор Краснодарского края заявил во время рабочей поездки в Туапсинский район.

Вениамин Кондратьев в ходе осмотра гостиничного комплекса в поселке Небуг отметил, что создание сети марин — перспективное направление развития санаторно-курортного комплекса региона.

При отеле планируют оборудовать стоянку, куда смогут заходить маломерные суда из близлежащих курортных городов.

«Одна или даже несколько марин проблему не решат. Они нужны по всему побережью края: в Анапе, Новороссийске, Туапсе. Этот вид отдыха сможет привлечь новую категорию туристов», — отметил глава региона.

По его словам, реализация проекта позволит создать в крае район интенсивного яхтинга.

«Развитие сети марин в регионе должно осуществляться на основе государственно-частного партнерства. Иного пути нет. Сеть марин позволит людям на яхтах отдыхать по всему побережью вплоть до Крыма», — подчеркнул Кондратьев.

В настоящее время на Черноморском побережье Краснодарского края функционируют девять марин общей вместимостью до 600 судов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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