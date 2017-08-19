Кондратьев призвал создавать команды КВН в каждой школе Кубани

Такое заявление губернатор Краснодарского края сделал 18 августа на встрече с представителями краевых команд КВН.

По словам вице-губернатора Анны Миньковой, сегодня развитие КВН-движения в крае вышло на новый уровень. Всего на Кубани около 700 команд, это на 100 больше, чем в 2016 году. Две из них играют в Высшей лиге КВН, три — в Премьер-лиге.

Вениамин Кондратьев считает, что для того, чтобы такой успех стал постоянным, готовить ребят к участию в «больших играх» необходимо со школы. На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Маяк» в Темрюкском районе уже проходит тематическая смена «Школа КВН». Дети из этой смены в том числе будут представлять Краснодарский край на Всероссийской Юниор-лиге КВН в Крыму, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По словам губернатора, качества, которые воспитывает игра, помогут ребятам в их дальнейшей жизни.

«Умение мыслить нестандартно, принимать решения, быстро реагировать на ситуации позволят вам добиться успеха не только в игре, но и в общественной жизни, в экономике, в политике. Такая неординарная, активная, талантливая молодежь нужна краю», — подчеркнул глава региона.

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