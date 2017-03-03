Кондратьев призвал суды Кубани не допускать ввода в эксплуатацию самостроев

В судах Краснодарского края 3 марта подводили итоги работы за год. Участие в совещании принял и глава региона Вениамин Кондратьев.

Суды края отказались узаконить более 1,5 тыс. самостроев. Как отметили на коллегии, уже удалось остановить волну хаотичной застройки, однако полностью проблема еще не решена.

«Активно продолжена работа в прошлом году по борьбе с самовольным строительством на территории Краснодарского края. В целом суды края уже не допускают ошибок в делах указанной категории. Принимают решение о сносе построек, если объекты возведены с нарушением требований, установленных генпланом, правилами землепользования и застройки», — сказал председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов.

«Уже около 1 тыс. 700 отказов дали на ввод в эксплуатацию самовольных строений. Это не должно быть такой акцией. Здесь должна быть общая принципиальная позиция, что больше самостроям в нашем крае нет места. Весь Музыкальный микрорайон узаконен судебными решениями, — сказал Кондратьев. — Коллеги, вы же тоже должны быть последовательными. В одном производстве слушается дело, признать дом самостроем или нет, а в других производствах признается право физических лиц на квартиру, и еще они там регистрируются. И как потом главе местного самоуправления снести этот дом? Вы знаете, мы не остановим это до тех пор, пока судьи, которые принимают такие решения, будут оставаться судьями».

Губернатор призвал суды края занять принципиальную позицию и в отношении тех, кто трудоустраивает нелегальных мигрантов. Сегодня в регионе работают 65 тыс. иностранцев. Из них 26 тыс. так и не получили патенты, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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