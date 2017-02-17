Кондратьев призвал усилить контроль за безопасностью на Кубке конфедераций

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 17 февраля призвал усилить меры антитеррористической безопасности в регионе во время подготовки и проведения Кубка конфедераций.

Такое заявление он сделал на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Он высоко оценил деятельность правоохранительных и силовых структур региона в обеспечении антитеррористической безопасности Кубани, добавив, что эту работу важно проводить совместно с властью на местах. Особенно, когда речь идет о крупных строительных объектах и производствах.

«Необходимо пресечь не только прямые террористические угрозы, но провокации, экстремистские выходки, попытки использовать спортивный праздник как трибуну для пропаганды радикальных взглядов. Мы должны себя защищать. Полицейский в каждое предприятие не войдет, но каждый глава района знает, кто и что строит в муниципалитете. Пригласите всех руководителей строительных компаний и предупредите, что если они хотят работать, то пусть соблюдают законы и требования. Экономика любой ценой нам не нужна», — подчеркнул губернатор.

По мнению Кондратьева, к этой работе необходимо активнее подключать общественность.

«Здесь нужно работать на опережение. Постоянно мониторить ситуацию, вести профилактическую работу с национальными и религиозными диаспорами, сотрудничать с ТОСами, общественными организациями», — сказал глава региона, отметив, что особое внимание следует уделить противодействию экстремизма в школах.

Министр образования, науки и молодежной политики региона Татьяна Синюгина доложила, что 1,2 тыс. специалистов прошли курсы повышения квалификации по профилактике экстремизма и терроризма в учебных заведениях. В работу вовлекают родителей учеников.

Кроме того, Вениамин Кондратьев напомнил, что в крае в ближайшее время стартует избирательная кампания в Законодательное собрание, которая должна пройти строго в рамках правого поля и открытого диалога.

«Но компромиссов с теми, кто пытается подорвать стабильность в регионе, быть не может», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Пробные игры на стадионе «Фишт» проведут в марте и мае 2017 года.

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