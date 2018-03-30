Кондратьев призвал жителей Кубани принять участие в субботнике

Губернатор опубликовал памятку для тех, кто хочет принять участие во Всекубанском субботнике 31 марта.
«Порядок, как известно, начинается с малого. Завтра Всекубанский субботник, краевая «генеральная уборка» — самое время надеть перчатки, взять мешки для мусора и заняться своим двором», — написал глава региона в Telegram.
Губернатор добавил, что, как всегда, возьмет с собой детей.
Принять участие в субботнике может любой желающий. Пригодятся перчатки, мусорные пакеты, веники.
«Позовите с собой членов семьи или соседей», — отмечается в памятке, которую опубликовал губернатор.
Можно сажать деревья, собирать мусор, красить лавочки, подметать тротуары, белить бордюры.
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