Кондратьев призвал жителей Кубани принять участие в субботнике

Губернатор опубликовал памятку для тех, кто хочет принять участие во Всекубанском субботнике 31 марта.

«Порядок, как известно, начинается с малого. Завтра Всекубанский субботник, краевая «генеральная уборка» — самое время надеть перчатки, взять мешки для мусора и заняться своим двором», — написал глава региона в Telegram.

Губернатор добавил, что, как всегда, возьмет с собой детей.

Принять участие в субботнике может любой желающий. Пригодятся перчатки, мусорные пакеты, веники.

«Позовите с собой членов семьи или соседей», — отмечается в памятке, которую опубликовал губернатор.

Можно сажать деревья, собирать мусор, красить лавочки, подметать тротуары, белить бордюры.

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