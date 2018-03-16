Кондратьев призвал жителей Кубани принять участие в выборах президента

Губернатор отметил, что каждый избиратель должен в полной мере использовать конституционное право и 18 марта сделать свой политический выбор.

«Наш край, как и вся страна, будет выбирать свое будущее, курс нашей дальнейшей жизни, экономического развития, которому мы будем следовать ближайшие шесть лет. Отдавая свой голос, мы становимся больше чем просто жителями одной страны, мы становимся единым народом, который чувствует свою общность и ответственность перед будущими поколениями», — отметил глава региона.

По словам Кондратьева, сегодня как никогда нужно сохранить единство и показать всему миру силу гражданского общества России.

«Нельзя поддаваться циничным призывам к бойкоту выборов. Каждый из нас должен в полной мере использовать конституционное право выбора. Ведь если им не воспользуетесь вы, свой политический выбор за вас сделают другие», — подчеркнул он.

Губернатор призвал кубанцев прийти на избирательные участки вместе с детьми и показать своими примером, как важно быть активным и неравнодушным гражданином своей страны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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